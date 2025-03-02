Balıkçılar isyanda!

İzmir’in Karaburun ve Aliağa ilçelerindeki balıkçılar, balıkçı barınaklarında yapılan fahiş zamlara isyan etti.

Karaburun’daki balıkçılar, 9 metreye kadar olan teknelerde yüzde 267 ila yüzde 375 oranında artış yaşandığını belirtirken, Aliağa’daki amatör balıkçılar ve tekne sahipleri de Çakmaklı Balıkçı Barınağı'ndaki zamların hukuka aykırı olduğunu savundu.

Aliağa’daki Çakmaklı Balıkçı Barınağı’nda toplanan balıkçılar, fiyat artışlarının hukuki bir dayanağı olmadığını vurgulayarak, Barınaklar Yönetmeliği’ne göre zamların enflasyon ve ÜFE oranlarına göre yapılması gerektiğini hatırlattı. Yapılan hesaplamaların bu kurallara uymadığını belirten balıkçılar, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

NASIL AYAKTA KALACAĞIZ?

Karaburun’da teknelerini bağlayan balıkçılar da benzer şekilde fiyatların makul seviyeye çekilmesini talep etti. Balıkçılar, “Zaten mazot, bakım ve ekipman maliyetleri altında eziliyoruz. Şimdi de barınak ücretleri bu kadar artarsa biz nasıl ayakta kalacağız” diyerek tepki gösterdi. Balıkçılar, yürütmenin durdurulması için yargıya başvurma kararı aldı ve yetkililere seslenerek ücretlerin makul seviyeye çekilmesini istedi.