Balıkçılar sezonu açtı

Haber Merkezi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı bugün sona eriyor. Yurdun sahillerinden balıkçılar, dün son hazırlıklarını tamamlayarak balık sezonunun başlama saatini beklemek üzere denize açıldı. Sinop’ta 28 yıldır balıkçılık yapan Engin Terzi, ANKA’ya konuşarak sezonun ekonomik krizin gölgesinde başladığını ifade etti.

Terzi, "Bu sene palamut biraz az, hamsi bol deniyor. Pek iyi bir durum yok yani. İnsanlar ister istemez ne kadar çalışsa da çabalasa da fakirleşiyor. Ben açıkçası evladıma gelecek vadedemiyorum. Yine gelip dünyanın en zor mesleğini yapmaya çalışıyorum; soğuk, deniz… çabalıyorum. Karadaki yaşamdan bir katkı olsun diye çabalıyoruz. Denizde balıkçılık yapıp biraz para kazanalım diye mücadele ediyoruz" diye konuştu. Balıkçı Özgür Özbilen, "Genelde sezon başında palamut olur ama bu sene eskisi gibi palamut gözükmüyor. Biz dip avcılığı yapıyoruz, mezgite gidiyoruz. Umudumuz var, inşallah gelir; bazı yerlerde görülmüş. Her şey çok pahalı. Ekonomik olarak hak ettiğimizi aldığımızı düşünmüyorum, çünkü bundan daha çok balıkhaneler kazanıyor ve balıkçıya küçük bir meblağ veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar ise 2023’teki afette hasar gören balıkçı barınağının onarılmadığı gerekçesiyle bu yılki balık avı sezonu açılış törenini protesto etme ve törene katılmama kararı aldı. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "2023 yılında bir afet geçirdik ve limanımız da ciddi anlamda hasar gördü, ağlarımız gitti, teknelerimiz parçalandı. Tabii ki yaralarımızı hep beraber sardık ancak limanımızın tamir görmesi gerekiyor. Mart ayında başlaması gereken liman tadilatı hiçbir şekilde başlamadı. Sabırla bekledik. Şu ana kadar yanımızda durulmadı ve sadece sözler verildi, yapılmadı" dedi.