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Balıkçılara fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 21.03.2024 16:40
  • Giriş: 21.03.2024 16:40
  • Güncelleme: 21.03.2024 16:41
Kaynak: İHA
Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Mersin Anamur arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Anamur arasında rüzgarın; yarın (22.03.2024 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. 

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