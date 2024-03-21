Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Mersin Anamur arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Anamur arasında rüzgarın; yarın (22.03.2024 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.