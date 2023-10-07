Balıkçıların ağına takılan cesedin kimlik tespiti yapılamadı

Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına takılan erkek cesedinin kimlik tespiti yapılamadı.

Olay, 5 Ekim saat 19.00 sıralarında, Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı.

Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Savcı incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen cesede otopsi yapıldı. Otopsi sırasında yapılan incelemelerde yüzü tanınamaz halde olan cesedin kimlik tespiti yapılamadı. 15 gün içerisinde gelecek olan kayıp ihbarlarının değerlendirildikten sonra ceset, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.