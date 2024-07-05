Balıkesir 5’inci Aromaterapi Festivali kapılarını araladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyelerinin paydaşlığında düzenlenen Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, kapılarını araladı. Aromaterapiye dair her şeyin yer aldığı festival, BAÇEM ve Ören Sahili’nde gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Aromaterapi Festivali, 5’inci kez kapılarını araladı. Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali konumundaki organizasyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez bölgede yer alan; Ayvalık Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Gömeç Belediyesi’nin paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

7 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek Aromaterapi Festivali kapsamında; BAÇEM’de eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirilirken aynı zamanda Ören Meydanı’na kurulan Aromaterapi Çarşısında açılan 200 stantta, Balıkesir ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmalar ürünlerini tanıtarak satışını yapıyor. Alanda kurulan sahnede de gün boyunca söyleşiler düzenleniyor. Paydaş belediyelerin de stant açtığı meydanda Ankara Büyükşehir Belediyesi de stant açarak ürünlerini ve hizmetlerini tanıttı.

FESTİVAL ALANINA TRAKTÖRLERLE GİRDİLER

BAÇEM’de vatandaşlarla birlikte yılın ilk hasadını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile ilçe belediye başkanları hemen ardından üstü açık otobüslerle Burhaniye Belediyesi’nin önünden kortejin başlama noktasına kadar marşlar eşliğinde gitti. Burhaniye Belediyesi’nin önünde otobüslerden inerek traktörlere binen belediye başkanları, oradan Ören Meydanı’ndaki festival alanına kadar kortej halinde ilerledi. Festival alanında açılış konuşmalarına geçildi.

Ayvalık Belediyesi olarak ilk defa Aromaterapi Festivali’nin düzenlenmesine ortak olduklarını söyleyen Mesut Ergin “Bununla da gurur duyuyoruz. Bu festivalin gelişerek büyüyeceğine inanıyorum. Ayvalık, endemik bitkiler açısından çok zengin bir ilçe. BAÇEM’le beraber endemik bitkilerden oluşan bir rota oluşturabiliriz. Bu da turizme çok büyük katkı sağlar. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

“FESTİVAL HER GEÇEN YIL DAHA DA GÜÇLENECEK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 5 belediyenin paydaşlığında ilk kez düzenlenen Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali’nin, her geçen yıl daha da güçlenerek devam edeceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “BAÇEM, Balıkesir’in tanıtımı için çok önemli bir yere sahip. Burhaniye Belediyemizin, BAÇEM’in karşısında kendisine ait 100 dönüm civarında bir yeri var. Burhaniye Belediyesi olarak bu yerimizi Toptancı Hali yapmak için Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etmek istiyoruz. Aromaterapi Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Böyle güzel bir organizasyonun içinde bulundukları için mutluluğunu dile getiren Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş “Türkiye’de tek olan ve dünyada merak uyandıran olan bu Aromaterapi Festivalimizin, Büyükşehir’in öncülüğünde körfezdeki belediyelerle beraber organize edilmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dört gün sürecek olan bu organizasyonu gerçekleştiren beş belediyenin tüm çalışanlarına, emekçilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Paydaşı oldukları Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali’ni bir Akdeniz karnavalına dönüştürerek gerçekleşmesinde emek veren tüm belediyelere ve emekçilere teşekkür eden Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı “Bu festivalin öncelikle herkese insanın insanca, doğayla barıştığı bir bilinci bize kazandırmasını istiyorum. Sizleri barışa, umuda, aydınlık yarına olan inancımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİFANIN, TARİHİN VE KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ BALIKESİR

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali’nin ilk kez bölgede yer alan ilçe belediyesiyle birlikte organize edildiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Organizasyonda temamız; tarih, şifa ve kültür. Açık ve net söylüyorum; Türkiye’nin parlayan yıldızı Balıkesir şifanın başkentidir, kültürün başkentidir ve tarihin başkentidir. İşte, onun için bu başkente Balıkesir’imize tüm Türkiye’yi davet ediyoruz. Balıkesir Aromaterapi Festivali, Türkiye’de ilk. Aromaterapinin ne olduğunu, nasıl gelişmesi gerektiğini herkese anlatmamız lazım. Burada yine bütün belediye başkanlarımızla birlikte stantlarımız kuruldu. Bunun yanı sıra 200’e yakın standımız var. Neler yapılıyor, neler işleniyor, nasıl ilerleyebilir ve nasıl desteklenebilir onları stantlarımızda sizlere anlatmak için fark yaratmak için buradayız” dedi.

“BALIKESİR’İMİZ; DÖNÜŞÜYOR, GELİŞİYOR VE GÜZELLEŞİYOR”

Balıkesir’i; birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini vurgulayan Akın “Logomuz; herkesi kucaklayan ve sevgisiyle bütün Türkiye’yi saran bir logo. Balıkesir’in sıcaklığı, Balıkesir’in güzelliği ve Balıkesir’in o samimiyetini çok yakında bütün Türkiye ve dünyada görecek. Bunun için çok çalışıyoruz. Balıkesir’imiz; dönüşüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bunu hissedeceksiniz, çünkü büyük bir samimiyetle çalışan ve Balıkesir’i kendi içine sindiren, bu güzellikleri, bu coğrafyayı, bu insanları ve turizmi her konuda başkent yapmak için uğraşan çok değerli 20 ilçe belediye başkanımız ve 10 binlerce çalışanımız var” diye konuştu.

İki denize kıyısı olan Balıkesir’de, deniz temizliği için adımlar attıklarını söyleyen Akın şunları dile getirdi: “Kısa sürede başlayacağımız çalışmalarla dönemimiz süresinde bu işi bitireceğiz. Körfezimizin tam merkezinde olan Burhaniye’ye, ilçe belediyemizin vereceği 100 dönüm arsaya Körfez Toptancı Hali kuracağız. Doğanın güzelliği, aromaterapinin huzur, mutluluk ve şifa veren, insanı rahatlatan duygusuyla buluşmak için buradayız. Balıkesir; bütün Türkiye’nin nefes aldığı, huzur bulduğu bir merkez, festivalimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

MUHTEŞEM KONSERLER ÖREN SAHİLİ’Nİ DOLDURDU

Konuşmaların ardından Ören Sahili’ne kurulan sahnede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçısı Ayhan Erden sahne alarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Sonrasında da Türkiye’nin en güzel sesleri arasında gösterilen kendine has yorumuyla dinleyenleri kendine hayran bırakan Birsen Tezer, sevenlerine konser verdi. Ören Sahili’ni dolduran Balıkesirliler, birbirinden güzel konserlerle muhteşem bir akşam yaşadılar