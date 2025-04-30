Balıkesir Avlu’da bugün caz rüzgârı esecek

Kültür Sanat Servisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 30 Nisan Dünya Caz Günü vesilesiyle ilk kez caz müziği konseri gerçekleştirilecek. “Sanata ve sanatçıya değer vermek, geleceğe değer katmaktır” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte düzenlenen sanatsal etkinliklere desteğini sürdürüyor.

Avlu açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek konserde, Yavuz Darıdere Hammond Groove Band feat Tolga Bilgin sahne alacak. Yavuz Darıdere, geleneksel caz tınılarını modern dokunuşlarla harmanlayarak etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor. Trompet ve Hammond orgun buluştuğu bu yaratıcı performans, cazın duygusal derinliklerini ve enerjik temposunu bir araya getiriyor.



