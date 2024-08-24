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Balıkesir BB’den açıklama: “Çıkarılan işçi sayısı 700 değil, 71”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “700 işçinin işten çıkarıldığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çıkarılan işçi sayısının 71 olduğunu belirten belediye, bu personellerin “işe gelmeme”, “disiplinsiz davranış” ve “siyasi amaçlı işe alınma” nedeniyle işten çıkarıldığını ifade etti.

BirGün Ege
  • 24.08.2024 14:56
  • Giriş: 24.08.2024 14:56
  • Güncelleme: 24.08.2024 15:10
Kaynak: BİRGÜN EGE
Balıkesir BB’den açıklama: “Çıkarılan işçi sayısı 700 değil, 71”
Fotoğraf: BirGün
Birgün Ege

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan “Belediye 700 işçi çıkardı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 
CHP’li Başkan Ahmet Akın döneminde 71 personelin iş akdine son verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi, bu personelin “işe gelmeme”, “disiplinsiz davranışlarda bulunma” ve “seçim sürecinde siyasi çıkar amaçlı işe alınma” gerekçeleriyle işten çıkarıldıklarını kaydetti.

Belediyenin açıklamasında, işten çıkarılan 71 kişiden 8’inin işe gelmediği halde maaşı aldığının tespit edildiği belirtilirken, 6 kişinin ‘disiplinsizlik’, 39 kişinin de seçim öncesi son bir yılda ‘siyasi amaçlarla’ işe alındığının belirlenmesi üzerine işlerine son verildiği vurgulandı.

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