Balıkesir belediye başkanı kim ve Balıkesir hangi partide? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 seçimlerinin sürpriz sonuçlarından biri de BAlıkesir'de yaşandı. Peki Balıkesir'in belediye başkanı kim ve Balıkesir'i hangi parti kazandı? Balıkesir belediye başkanı kaç yaşında ve nereli? Seçim sonuçları ve detaylar şöyle:

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Balıkesir'in belediye başkanı CHP'li Ahmet Akın'dır. 13 Ağustos 1973'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Ahmet Akın, 25, 26 ve 27. Dönem TBMM'de milletvekilliği yaptı. Ahmet Akın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Balıkesir'de birinci olarak Balıkesir Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2024 BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'li Ahmet Akın, oyların yüzde 51,1'ini alarak Balıkesir Belediye Başkanı seçildi. AKP'li Yücel Yılmaz yüzde 40,54 oyla ikinci, İYİ Partili Turhan Çömez ise yüzde 3,04 oyla üçüncü sırada yer aldı.