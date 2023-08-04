Balıkesir Burhaniye'de orman yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle alevleri söndürmek için çalışma başlattı.