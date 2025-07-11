Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir-Bursa Karayolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Balıkesir'de, yol çalışmasının sürdüğü Demirkapı rampasında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 11.07.2025 10:00
  • Giriş: 11.07.2025 10:00
  • Güncelleme: 11.07.2025 10:06
Kaynak: İHA
Balıkesir-Bursa Karayolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
Fotoğraf: İHA

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, yol yapım çalışmasının sürdüğü Demirkapı rampasında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sıkışma ve yaralanma yaşanmazken, yurttaşlar tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Bursa karayolu üzerindeki Demirkapı rampasında yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte, henüz bilinmeyen bir nedenle art arda çarpışan 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden başladı.

BirGün'e Abone Ol