Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu gece hemşehrilerimizin büyük ihtimalle evlerinde olmayacağını tahmin ettiğimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve Sındırgılı hemşehrilerimizin emrine amade ediyoruz" dedi.

Akın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sındırgı'dayız. Sındırgı Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Maalesef, Sındırgımızda büyük bir deprem yaşandı. Belediye Başkanımız ilk andan itibaren tüm imkanları seferber etti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tam bir koordinasyon içinde hep birlikte hareket ettik. AFAD'ımız, 112 ekiplerimiz, valiliğimiz ile tam bir koordinasyon ve birlik içinde olduk.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Geldiğimiz noktada, maalesef, merkezde ve diğer mahallelerimizde bazı binalarımızda yıkım var. Sayıyı net olarak söylemek şu an için doğru değil, çünkü açıklamalar henüz netleşmedi. Ama şunu belirtmek isterim ki birçok binamızda yıkım söz konusu. Ancak, şükürler olsun ki şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok.

"BİZLER DE BURADA, HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

En büyük duamız ve beklentimiz, Başkanımız ve tüm ekiple birlikte, AFAD ve 112 ekipleriyle el ele vererek hiçbir can kaybının yaşanmaması. İnşallah dualarımız kabul olur. Bu gece hemşehrilerimizin büyük ihtimalle evlerinde olmayacağını tahmin ettiğimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve Sındırgılı hemşehrilerimizin emrine amade ediyoruz. Bizler de burada, hemşehrilerimizle birlikte olacağız."