Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 274 kırsal mahalleye güvenlik sistemi kurdu

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 yılında başlattığı uygulama ile bugüne kadar 274 kırsal mahalleye güvenlik sistemi kurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere güvenlik kamerası kurulum hizmeti devam ediyor. 1 Nisan 2024 yılından itibaren mahallelerin giriş, çıkış ve merkez noktalarına kurulan sistem ile 60 mahallede kurulu olan güvenlik kamera sistemlerinin bakım ve onarımı yapıldı. 214 mahalleye ise 868 yeni güvenlik kamera sistemi kuruldu. Son kurulan kameralar ile birlikte toplamda 274 mahallede vatandaşlara güvenlik hizmeti sağlandı. Büyükşehir Belediye, halkın güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için mahalle giriş, çıkışları ve meydanlara güvenlik kamerası kurulumlarına devam edecek.

Yıl içinde lokasyonların artırılması hedefleniyor

Vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 ilçede yaptığı tüm hizmetlere, https://balikesir.bel.tr/ linkine tıklayıp ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle hızlı ve kesintisiz internet erişiminden yararlanabiliyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından öz kaynaklar harcanarak tasarlanıp hizmete alınan web sitesinde "Şehir Kameraları" 7 gün 24 saat hizmet veriyor. https://sehirkamera.balikesir.bel.tr/ linki tıklanarak ulaşılan Şehir Kameraları sayesinde 24 lokasyonda izleme yapılırken bu yıl içinde lokasyonların artırılması hedefleniyor.

Sistem odası kontrol cihazı tasarlandı

Çocukların ve gençlerin teknolojiyle yakından tanışmalarını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki 64 mahallede 2 bin 467 çocuk ve genci sanal gerçeklikle buluşturdu. "Bak Burda Ne VR" adlı proje kapsamında öğrenciler, Bandırma Vapuru ve Atatürk’ü sanal gerçeklik gözlüğü ile yakından görme fırsatı buldu. Belediyenin tüm birimlerinin teknik altyapısını güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, sistem odası, network cihaz odaları ve led ekranların çalışma kontrolü ve takibini yapmak için sistem odası kontrol cihazı tasarlandı. Sistem, bir ana cihaz ile bir ölçüm, yönetim modülü ve 7 ölçüm sensör modülünden oluşuyor. Bu yönetim cihazının, sistem odaları ve diğer takibi gereken oda ve binalara takılması hedefleniyor.

Özellikle kış aylarında buzlanmadan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Asfalt Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ile sürücüler güvenli bir yolculuk yapma imkanı buluyor. Sistem, vatandaşların BAKOM ve belediyedeki ilgili birimlerle paylaşılan bilgiler sayesinde gerekli önlemler hızla alınıyor. Kentin 8 noktasından ve 4 bölgesinden alınan verilerle çalışan sistem, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinden de online olarak vatandaşların bilgi almasına olanak sağlıyor.

"Taleplerimize kısa sürede dönüş sağlanıyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Yenice Mahalle Muhtarı Yasin Karıncı, "Köyümüze takılan güvenlik kameralarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Taleplerimize kısa sürede dönüş sağlanıyor. Biz bu kameraların çok faydasını görmeye başladık. Gayrı meşru olayların çoğunun da çözülmesini sağlamıştır. Köyümüzün güvenliği için bu kameralar çok önem taşıyor" dedi.

"Güvenliğimizi en üst seviyeye çıkardık"

Halalca Kırsal Mahalle Muhtarı Harun Bozbay ise "Öncelikle şehre yakın ve büyük bir köy olması nedeniyle köyümüz her geçen gün hem nüfus hem de hane olarak kalabalıklaşıyor. Bu nedenle maalesef köyümüze girişler ve çıkışlar da çok fazla oluyor. Bununla beraber suç oranları da geçtiğimiz zamanlara baktığımızda bir hayli fazlalaşmakta ve hırsızlık gibi faili meçhul olaylarda tespit edilemez durumlar olmaktaydı. Bu sıkıntılarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı giderdi. İstişare halinde köyümüzün kilit bölgelerine, merkez noktalara, giriş-çıkışlara ve bütün stratejik noktalara ikişerli, üçerli kameralar takarak güvenliğimizi en üst seviyeye çıkardık. Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediyemize özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.