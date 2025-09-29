Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, yaz sezonu boyunca 176 vakaya müdahale etti

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yaz sezonunda can güvenliğini sağlamak için sahillerde görev yapan cankurtaranlar, dört ay boyunca 176 vakaya müdahale etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonu için İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlara verdiği eğitimin meyvelerini topluyor. Gömeç Dalış Köyü’nde sıkı bir eğitimden geçen cankurtaran ekipleri; kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikleri birebir uygulayarak yaz sezonu boyunca 176 vatandaşı hayata bağladı.

Geçen yıl 34 olan kule sayısını bu yıl 48’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yaz başında 65 olan personel sayısını da 81’e yükseltti. Böylece cankurtaran ekipleri 81 personel, 17 bot, 3 jet ski ile 49 mavi bayraklı plajda vatandaşlara hizmet verdi.