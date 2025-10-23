Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik hizmetlerini sürdürüyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Temiz şehir, sağlıklı gelecek” ilkesiyle kent genelinde sürdürülebilir ve çevreci temizlik hizmetlerini sürdürüyor.

Halk sağlığını ve toplumsal duyarlılığı en üst seviyede tutmak amacıyla kentsel temizlik çalışmalarına ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosunda yer alan üç adet 7 metreküp, bir adet 6 metreküp kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı ve iki adet 1,5 metreküp kapasiteli zemin süpürme aracıyla kent genelinde günlük temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevreci, modern ve yüksek verimli araçlarla desteklenen çalışmalar sayesinde Balıkesir’in cadde ve bulvarları düzenli olarak süpürülüp yıkanıyor. Kentte temiz bir görünüm sağlanırken sağlıklı bir yaşam ortamı da oluşturuluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Güney Marmara, Körfez Bölgesi ve il merkezinin de yer aldığı kentin dört bir yanında temiz bir şehir için ekipler 7/24 görev yapıyor.