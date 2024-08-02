Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Köseler’e ‘Barış Parkı’ yapacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal Köseler Mahallesi’ni ziyaret etti. Akın, köyde aralarında husumet bulunan iki aileyi, mahalle sakinlerinin isteğiyle bir araya getirerek barıştırdı. Köye çocuk parkı yapacağı müjdesini veren Akın, parkın adının “Barış” olacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine kesmeden devam ediyor. Altıeylül İlçesi kırsal Köseler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek hatırlarını ve ihtiyaçlarını soran Akın, vatandaşların her biriyle yakından ilgilendi.

Akın’ı karşılayan mahalle sakinleri bir ricada bulunarak aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aileyi barıştırmasını istedi. Mahalle sakinlerini kırmayarak tarafların evlerini ziyaret eden Akın, köy meydanında; Tacettin Akbulut ve Sinan Aktürk’ü bir araya getirerek herkesin önünde barıştırdı.

Köy halkının alkışları eşliğinde sarılarak barıştıkları için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın köye çocuk parkı yapma sözü verdi. Akın, iki ailenin barışması nedeniyle parkın ismini “Barış Parkı” koyacaklarını ifade etti. Başkan Ahmet Akın’a ziyarette; CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan, Genel Sekreter Naki Çetin ile daire başkanları eşlik etti.