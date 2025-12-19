Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgılı üreticilere hayvan yemi desteği

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından mağdur olan üreticilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye, depremden etkilenen 183 üreticiye 915 çuval hayvan yemi desteği sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da meydana gelen depremlerden etkilenen üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla, depremden etkilenen ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlandı. Sındırgı ilçesinde yaşanan depremler sonrası 53 küçükbaş ve 130 büyükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere toplam 183 üreticiye 915 çuval hayvan yemi dağıtıldı.

Üreticilerden Büyükşehir'e teşekkür

Depremden sonra çok zor durumda kaldıklarını dile getiren çiftçi Ahmet Can, "10 Ağustos ve 27 Ekim günlerinde meydana gelen depremlerde evlerimiz, ahırlarımız hep hasar gördü. Büyükşehir personeli gelip bizim hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşıladılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Özcan Turhan ise hiçbir talepleri olmamasına rağmen hayvan yemi ihtiyaçlarını karşıladıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Hepsinin ayaklarına sağlık sağ olsun, var olsunlar" dedi.

Bir diğer üretici Lütfü Dündar da "Bizi dar günümüzde yalnız bırakmadı. Var olsunlar, sağ olsunlar. Biz de her zaman onların yanındayız" diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti.

Bir başka üretici Mehmet Can ise "Depremden etkilenmiştik. Birkaç kez Büyükşehir personeli geldi. Hasarımızı sordu, bir ihtiyacınız var mı dediler. Biz de yem ihtiyacımız olduğunu söyledik. Allah razı olsun bütün ihtiyacımız karşılandı. Çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için çok teşekkür eden Sıdıka Şenlik de mağduriyetlerinin giderilmesinden oldukça memnun olduğunu söyledi.