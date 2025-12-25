Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yılbaşı öncesi yoğun denetim

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, tüketici haklarını korumak amacıyla yılbaşı öncesi market ve mağazalarda denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Balıkesir genelinde denetimlerini artırdı. Halk sağlığını korumak ve işletmelerde hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için sahada görev yapan ekipler, kasa-fiyat-etiket uyuşmazlığı ve son tüketim tarihlerini kontrol etti. Ekipler, tespit ettikleri usulsüzlüklere karşı gerekli yaptırımları uyguladı.

Sorumluluk alanlarında denetimleri titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, şunları söyledi:

"Amacımız, halkımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapması"

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve güvenliği için çeşitli sektörlere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerdeki amacımız, halkımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapması. Rutin olarak sürdürdüğümüz denetimleri yılbaşı öncesi artırdık. Zabıta ekiplerimiz tarafından sorumluluk alanlarımızda bulunan mağaza ve marketlerde, yılbaşı dolayısıyla vatandaşlarımızın sıklıkla alışveriş yaptığı işletmelerde fiyat etiketi, kasa-fiyat uyuşmazlığı ve son tüketim tarihleri hususunda denetimleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda kontrollerimize düzenli aralıklarla devam edeceğiz."