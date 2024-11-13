Balıkesir Büyükşehir Belediyesi susamın kilosunu 120 TL’den alacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üretimin desteklenmesi ve ürünlerin katma değerinin korunması için Gömeç Bamyasının ardından Sındırgı’da da susam alımı için düğmeye bastı. İlk etapta Sındırgı’da susam yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Pürsünler, Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler mahallelerindeki çiftçilere öncelik verilecek. BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BATAŞ (Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi) işbirliği kapsamında toplamda 4 bin dekar alanda üretim yapan susam yetiştiricilerinden ortalama 40 bin kilogram susam satın alınacak.

İlk olarak tarlada susam hasadına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, susam üretiminin büyük bir emek istediğini ve bu emeğin farkında olduklarını belirterek her zaman üretenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Tarlada hasadın sona ermesiyle Akın, kendisinin kullandığı traktörle tören alanına geldi. Piyasada kilosu 95 TL olan susamı üreticiden 120’TL’ye alacaklarını açıklayan Akın, ilk defa Büyükşehrin böyle bir alım gerçekleştirdiğini söyledi.

Piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla çiftçiden satın alacağı susamlar, tahin ve susam yağı olarak değerlendirilecek. Proje, ilçedeki susam yetiştiriciliğinin devamlılığının sağlanması açısından ayrı bir önem taşırken üreticinin de fiyat kaybını azaltacak.

Susam’ın önemli bir tarım ürünü olduğunu ve kendileri için de önemli olduğunu söyleyen Akın, “Türkiye’de yılda 20-30 bin ton susam üretimi yapılırken 2023 yılında tam 215 ton susam ithal etmişiz. Bizim bunu tersine çevirmek için potansiyelimiz var. Balıkesir olarak ithal pazarı olmayı reddediyoruz. Balıkesir’de sözleşmeli tarım planlı bir şekilde başlamıştır. Susam üretimi zor iş, çok büyük emek var. Bu derdi ortadan kaldırıp daha çok üretmemiz lazım. Bu bir kültürel miras. İddia ediyorum bizim susamımız hem organik hem de dünyanın en iyi susamı. Bu sebeple, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi iş birliğiyle planladığımız susam alımını bu yıl ilk defa gerçekleştiriyoruz” dedi.

95 TL’LİK SUSAMI 120 TL’DEN ALACAĞIZ

Akın, 4 bin dekar alanda üretim yapan susam üreticilerinden 40 bin kilogram susam satın alacaklarını açıklarken, “Hem de piyasa değeri yaklaşık 95 lira. Biz bu susamı 120 liradan satın alıyoruz. Tüm susam üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sadece satın almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda sizlerden satın aldığımız susamlarımızı tahin, susam yağı gibi katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz; bunların satışını yapacağız. Yani sonunda hem üreticimiz kazanacak hem de Balıkesir’imiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

ARTIK ÇİFTÇİMİZ YALNIZ DEĞİL

En büyük amaçlarının yurttaşların topraklarını ve köylerini terk etmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden Akın, bunun için de üretilen ürünleri planlı ve programlı biçimde katma değeri yüksek hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’de bamya alımı ile bir ilki gerçekleştirdiklerine değinen Akın, 60 TL’ye alınmayan ürünü 90 TL’ye alıp Amerika’da sattıklarını söyledi. Aynı durumun susam için hem de bölgesel ürünler içinde geçerli olduğunu belirten Akın, “Balıkesir’de artık çiftçi yalnız değil. Balıkesir’de çiftçi kazanacak. Balıkesir’de üretilen susam üretiminin yarısında fazlası Sındırgı’da üretiliyor. Üretimimizi özellikle hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de bu işin katma değerini yükseltmek için bilimsel şekilde çalışıyoruz ve bununla ilgili hayata geçirdiğimiz Planlama ve Kalkınma Ajansı’mız da çok detaylı çalışıyor. Kendilerine de bu çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Geçmişe değil önümüze bakacağız” diye konuştu.