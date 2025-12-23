Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk Atatürk Parkı'nı yeniliyor

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Susurluk Atatürk Parkı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Susurluk’un önemli sosyal alanlarından biri olan Atatürk Parkı’nda kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında parkta; 890 metrekare çocuk oyun alanı, 166 metrekare açık hava fitness alanı, 550 metre uzunluğunda yürüyüş yolu (toplam bin103 metrekare), 12 bin 500 metrekare sert zemin düzenlemesi, 955 metrekare skatepark alanı, 26 bin 710 metrekare yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve alan aydınlatma sistemleri yapılacak. Ayrıca parkın altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Atatürk Parkı, çocuklar, gençler, spor yapan vatandaşlar ve aileler için güvenli, modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı haline gelecek.