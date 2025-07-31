Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden semt pazarına ulaşımı kolaylaştıran hizmet

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuvayı Milliye Mahallesi Karesi TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşların Adnan Menderes Mahallesi’ndeki semt pazarına ulaşımda yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak harekete geçti. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. tarafından yeni bir ring hattı hizmete alındı.

Kuvayı Milliye Mahallesi Karesi TOKİ Konutları’ndan Adnan Menderes semt pazarına gitmekte zorlanan vatandaşların talebi üzerine ekiplere talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde BTT A.Ş. tarafından yeni ring hattı hizmete alındı.

Ring hattı pazar günleri hizmet veriyor

Kuvayı Milliye Mahallesi Karesi TOKİ Konutları’ndan Adnan Menderes Mahallesi’nde pazar günleri kurulan semt pazarına giden ring hattı sayesinde vatandaşların pazara ulaşımları kolaylaştı. Yolculara ücretsiz olarak hizmet veren ring hattının sefer saatleri; 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 ve 17.30 olarak belirlendi.

“Mesafe uzak ve yokuşta olduğumuz için çok zorlanıyorduk”

Mesafe ve yokuş nedeniyle Adnan Menderes Mahallesi’ndeki semt pazarına gitmekte zorluk çektiklerini söyleyen Emirzade Semerci, “Çok güzel bu uygulama olmuş. Mesafe uzak ve yokuş olduğu için inemiyorduk aşağılara. Böyle çok işimize yaradı. Memnun olduk” ifadelerini kullandı.

Kuvayı Milliye Mahallesi Karesi TOKİ Konutları’nda oturduğunu söyleyen Ayşe İyigün, “Biz pazar ve markete giderken çok zorluk çekiyorduk. Çok teşekkür ederiz, biz çok memnunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Akın’a iletilen talebin kısa sürede çözüme kavuştuğunu söyleyen Hasan Semerci ise “Burada market olmadığı için daha önce daha önce uzak mesafeyi gidip gelmekte zorlanıyorduk. Aldıklarımızı aşağıdan taşımak zorundaydık. Şimdi pazara gidip gelmek kolaylaştı. Rahat ve güzel oldu Ahmet Akın’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.