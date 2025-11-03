Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği üreticinin yüzünü güldürüyor

(BALIKESİR) - “Tarımda Balıkesir Modeli” kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye destekleri devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl Güney Marmara’yı kapsayan Gönen, Manyas, Bandırma ve Erdek ilçelerinde toplam 455 üretici, süt otu tohumu ve 5’li karışım yem bitkisi desteğinden faydalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tohum desteğiyle hem üretim maliyetleri azalıyor hem de hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaliteli yem kaynağına ulaşması kolaylaşıyor. Güney Marmara’yı kapsayan destek kapsamında Gönen’de 160 üreticiye 6 bin 500 kilogram süt otu tohumu ve 4 bin 625 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Manyas’ta 233 üreticiye 9 bin 250 kilogram süt otu tohumu ve 6 bin 975 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Bandırma’da 32 üreticiye bin 275 kilogram süt otu tohumu ve 900 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Erdek’te ise 30 üreticiye bin 450 kilogram süt otu tohumu ve 150 kilogram 5’li karışım yem bitkisi desteği sağlandı.