Balıkesir Büyükşehir’den üretimi kalkındıracak hamle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çiftçi Destek Programı, üreticilere can suyu oluyor. Üreten çiftçilere destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Gömeç’te bamya alım töreni gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeçli çiftçilerden 10 ton bamyayı piyasanın yüzde 25 üstünde bir tutar olan 90 liradan aldıklarını duyurdu. Üreticilere alım garantisi verdiklerini duyuran Akın, sırasıyla; susam, fasulye, nohut gibi ürünlerde de alımlar yapacaklarını dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘Yakın Market’ ve ‘Yakın Manav’ oluşturacaklarını müjdeleyen Akın, Cumhuriyet Köyleri kurarak kırsalda kalkınmayı sağlayacaklarını dile getirdi.

Gömeç’in Yaya Mahallesi’nde üreticilerle birlikte bamya hasadına katılan Akın “Seçim sürecinde verdiğimiz vaatleri teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Hızlı hareket ediyoruz. Çiftçinin ürünü bizim için çok önemli. Memleketimizin geleceği, ülkemizin refahı için, Balıkesir’imizin güzelleşmesi için toprağın bereketli olması, çiftçimizin üretmesi ve zenginleşmesi gerekiyor. Bu çerçevede artık her ürünle alakalı planlı bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ TOPRAĞINI TERK ETMEYECEK”

Planlama olmayan hiçbir şeyin sonunda başarı olmayacağını vurgulayan Akın “Biz onun için Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı’nı kurduk. Bu çerçevede ilk faaliyetimize de bamya ile başladık. Çiftçimizin ürettiği bamyaya satın alma garantisi veriyoruz. Bu süreci Balıkesir’de yetişen ve üretimi yapılan tüm ürünlere yaymak için Planlama Ajansı ve tarım komisyonundaki arkadaşlarımız ile birlikte çalışma yaptık. Toprak üretmezse asla gelirimizi arttırmamıza imkân yok. Önce toprak kazanacak, esnafla birlikte olacak. Çiftçilerimiz de köyünü tarlasını terk etmeyecek. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Üretimin kalkınması ve kırsalın gelişmesi adına ‘Cumhuriyet Köyü’ kurma projesini hazırladıklarını dile getiren Akın “Atatürk’ün Cumhuriyet Köyü hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. Annelerimiz, kardeşlerimiz orada el emeklerini üretecekler. Biz de onlara destek olacağız. Cumhuriyet Köyü’ne muadil bir çalışma yapacağız” dedi.

Bamya alım töreninde konuşan Gömeçli çiftçi Düriye Kolsuz “Burada çiftçiye destek olan Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bamya üreticisiyiz. Bu konuda çok sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah, bamyanın yanı sıra; zeytin ve diğer ürünler için de desteğini bekliyoruz.” dedi.

“HER GEÇEN GÜN SOFRASI KÜÇÜLEN ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERECEĞİZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiye verilen bu güzel desteğin ilk adımlarının Gömeç’te atılmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı “Bamya üreticiliği, Gömeç’in önemli bir tarımsal ürünüdür. Ciddi sayılabilecek bir fiyat farkı vererek Büyükşehir Belediyemiz ürün alımlarına başlıyor. Biz de Gömeç Belediyesi olarak ev sahibiyiz. Nazım Hikmet’in de dediği gibi ‘Sen sadece toprağı sev, öz annenden ayırt etme.’ O yüzden biz toprağımızı seviyoruz. Toprağımızı tüketmek için değil üretmek için çalışmak istiyoruz. O yüzden hobi bahçelerine karşı çıkıyoruz. Hobi bahçesi yapmayalım toprağımızı verimli kullanalım diyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YAKIN MARKET” VE “YAKIN MANAV” GELİYOR

Tüketiciyi ucuz gıdayla buluşturmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘Yakın Market’ ve ‘Yakın Manav’ı kurmak için çalışmalara başladıklarını müjdeleyen Akın “Belediyemizin bünyesinde çok yakın zamanda ‘Yakın Manav’ kuruyoruz. Planlamalarımızı yaptık. ‘Yakın Market’ de kuruyoruz. Çünkü size en yakın Ahmet Akın. Bugün de 10 ton yerli Gömeç bamyasını piyasa alım fiyatının çok üstünde bir tutarla; kilosunu 90 liradan alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hemşehrim. Bu bamyayı farklı yöntemlerle kurutarak hem Türkiye’nin hem de dünyanın pazarına açacağız. Başka ürünlerimizi de bu şekilde tüketiciyle buluşturacağız” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren ilk 100 günde tarımsal alanda yaptıkları çalışmalardan bahseden Akın “İlk 100 günde 14 bin hektarda, 37 mahallede 2 bin çiftçimize kesintisiz temiz su ulaştırdık. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz özel birimlerle çiftçimizin, üreticimizin yanında kendilerine zirai ve teknik destek sağladık. Üreticilerimizin engellerini, ulaşımını kolaylaştırmak için 4 milyon dönüm tarım arazisinde yol çalışmaları yaptık. Erdek’in Gedeve bölgesinden Altıeylül’deki Pamukçu’ya su sorunu yaşayan üreticilerimize yeni su kaynaklarıyla ilgili alternatif bir çözüm oluşturduk. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak için de müracaatlarımızı yaptık. İddialıyız, Balıkesir, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. Bunun olması için önce tarım, üretim, önce insan ve önce ‘hak, hukuk, adalet’ diyen adaletli bir belediyeniz olacak söz veriyorum” ifadelerini kullandı.