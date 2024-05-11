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Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 23:46
  • Giriş: 11.05.2024 23:46
  • Güncelleme: 11.05.2024 23:47
Kaynak: AA
Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, hakkında "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (53) yakalandı.

Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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