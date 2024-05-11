Balıkesir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, hakkında "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (53) yakalandı.
Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.