Balıkesir'de 11 işçinin öldüğü patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 11 işçiden 4'ünün cenazesine katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, fabrikadaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, ifadelerin alınmaya devam ettiğini aktarırken kimlerin gözaltına alındığını açıklamadı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün saat 08.25'te patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle göre 8'i kadın 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Patlamayı araştırmak üzere ise 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.