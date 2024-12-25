Balıkesir'de 11 işçinin öldüğü patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç, 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 11 işçiden 4'ünün cenazesine katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, fabrikadaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, ifadelerin alınmaya devam ettiğini aktarırken kimlerin gözaltına alındığını açıklamadı.
NE OLMUŞTU?
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün saat 08.25'te patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle göre 8'i kadın 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Patlamayı araştırmak üzere ise 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, Zirve Holding ve Senta Madencilik Şirketlerine ait.
Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu, Kalyon Grubun kurucusu Hasan Kalyoncu’nun oğlu. Yandaş Sabah gazetesi, ATV ve A Haber de Kalyon ailesinin.
ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’nin bir diğer ortağı ise Senta Madencilik. Bu şirket ise Zafer Topaloğlu’na ait.