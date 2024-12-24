Balıkesir'de 12 kişinin öldüğü fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Aynı fabrikada 10 yıl önce de patlama meydana gelmiş ve 6 kişi yaralanmıştı. O zaman ki patlamayı da güvenlik kamerası kaydetmişti.

"EN RİSKLİ BÖLÜMLERDE KADINLAR ÇALIŞIYOR"

Öte yandan Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner 2015 yılında, fişek ve dinamit üretimi yapılan tesiste çevre köylerden istihdam edilen kadınlarla konuşarak, yaşadıkları zorlukları haberleştirmişti.

Karslı "Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar hızla sürüyor. Arazi düzeltiliyor, bunun için de sık sık dinamit patlatılıyor. O dinamitler Balıkesir'deki bir fabrikadan geliyor. Çalışanların üçte biri kadın ve en riskli bölümlerde görev alıyorlar" diye yazmıştı.

"GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gazete Duvar’a konuşan Balıkesir Çevre Platformu ve Yeşil Sol Parti’den Bedri Arık, “Türkiye’de günde en az 5-6 kişinin iş kazaları adı altında iş cinayetlerine kurban gidiyor. Çalışma ortamlarının güvensizliği, iş verenlerin para hırsının sonuçlarıdır. Buranın denetimden yoksun olduğunu düşünüyoruz. Yavaşçalar’a aitti daha sonra devlet el koydu. Sonrasında kapasite arttı, şirket büyüdü. Bunlar iktidara yakın kişiler. Gerekli denetimlerin yapılmadığını düşünüyoruz. İhmaller araştırılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır” dedi.