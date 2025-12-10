Balıkesir'de 15 yaşındaki çocuğa istismar ve tehdit: Müzisyen hakkında suç duyurusu

Balıkesir'de bir müzisyen hakkında, 15 yaşındaki D.Ş.'yi internet üzerinden tanışarak istismar ettiği ve ailesinin de mağduru tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Dosyayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Balıkesir'de B.K. isimli müzisyenin, 7-8 yıl önce o dönem 15 yaşında olan D.Ş. ile internet üzerinden tanıştığı, yaşını bilmesine rağmen görüştüğü ve istismar ettiği öne sürüldü. Şu anda 23 yaşında olan D.Ş., yaşadıklarını yargıya taşıdı, dosyasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi.

YAKINLARI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Cumhuriyet'in haberine göre, D.Ş., süreci sosyal medyada paylaşmasının ardından B.K.'nin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek ayrıca suç duyurusunda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayten Bademci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şüpheli B.K. tarafından müvekkile karşı işlenen suç ve suçlara ilişkin tarafımızca İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na başvurular yapılmıştır. Başvurular sonrası B.K. ve ailesi tarafından tehditlere devam edilmiştir. Faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz."