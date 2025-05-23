Balıkesir'de 22 yaşındaki kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından öldürüldü!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir evde 22 yaşındaki Dilruba Elif Ç., 26 yaşındaki Burak İ. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Failin kaçtığı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Katil Burak İ. ise Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin içinde polis tarafından gözaltına alındı. Dilruba Elif Ç'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Dilruba Elif Ç'nin Burak İ. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.