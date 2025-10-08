Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 08.10.2025 10:35
  • Giriş: 08.10.2025 10:35
  • Güncelleme: 08.10.2025 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10:10'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

