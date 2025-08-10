Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 04:46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 10.08.2025 06:29
  • Giriş: 10.08.2025 06:29
  • Güncelleme: 10.08.2025 06:31
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 04:46'da meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı.

