Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 04:46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 04:46'da meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı.
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:04:46:53 TSİ
Enlem:39.23472 N
Boylam:28.05806 E
Derinlik:6.97 km
