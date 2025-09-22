Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 22.09.2025 07:10
  • Giriş: 22.09.2025 07:10
  • Güncelleme: 22.09.2025 07:16
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Balıkesir Sındırgı'da saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.7  büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7.4 km olarak ölçüldü.

