Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7.4 km olarak ölçüldü.
