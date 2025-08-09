Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 12.03'te merkez üssü Sındırgı olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6,98 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 09.08.2025 12:57
  • Giriş: 09.08.2025 12:57
  • Güncelleme: 09.08.2025 13:01
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

Balıkesir'de bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12.03'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Verilere göre, depremin derinliği 6,98 kilometre olaak ölçüldü.

