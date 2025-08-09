Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12.03'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Verilere göre, depremin derinliği 6,98 kilometre olaak ölçüldü.