Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Deprem fırtınası sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.08'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Sarsıntının saati 11.08 olarak kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:08:27 TSİ
Enlem:39.15972 N
Boylam:28.32444 E
Derinlik:14.74 km
Detay:https://t.co/vHuvyj5Kfh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi