Deprem fırtınası sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.08'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 15.11.2025 11:32
  • Giriş: 15.11.2025 11:32
  • Güncelleme: 15.11.2025 11:37
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Depo Photos

Deprem fırtınası sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Sarsıntının saati 11.08 olarak kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

