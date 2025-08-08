Giriş / Abone Ol
  • 08.08.2025 09:23
  • Giriş: 08.08.2025 09:23
  • Güncelleme: 08.08.2025 09:26
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de 3,9'luk deprem

Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 9.97 kilometre olarak ölçüldü.

