Balıkesir'de 3,9'luk deprem
AFAD, Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 9.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 8, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-08
Saat:03:21:31 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:28.065 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/wSwOA9ZtVb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi