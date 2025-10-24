Balıkesir'de 3 kişiyi öldüren firariye iş veren 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından vurulan Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" sebebiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürmüş ve 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik öldürülmüştü.