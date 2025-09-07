Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD açıklamasına göre; deprem 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de kaydedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntının yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verildi:

DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-07

Saat:20:08:19 TSİ

Enlem:39.17917 N

Boylam:28.16694 E

Derinlik:9.62 km

GÜNDÜZ DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde, 12.41'de ise 4.1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Deprem çevre illerden de hissedilmişti.