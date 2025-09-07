Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 20.08'de Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD açıklamasına göre; deprem 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de kaydedildi.
Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntının yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verildi:
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km
GÜNDÜZ DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde, 12.41'de ise 4.1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Deprem çevre illerden de hissedilmişti.