Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 07.52’de gerçekleşen sarsıntının yerin 14.07 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Güncel
  • 20.03.2026 08:06
  • Giriş: 20.03.2026 08:06
  • Güncelleme: 20.03.2026 08:09
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, saat 07.52'de Sındırgı ilçesinde kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 14.07 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

