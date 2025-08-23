Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 23.08.2025 14:30
  • Giriş: 23.08.2025 14:30
  • Güncelleme: 23.08.2025 14:32
Kaynak: AA
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

