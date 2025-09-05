Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, saat 10.52'de merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-05
Saat:10:52:32 TSİ
Enlem:39.18694 N
Boylam:28.20806 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/iR7cRSWjJA