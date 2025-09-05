Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, saat 10.52'de merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.