Güncel
  • 31.10.2025 00:10
  • Giriş: 31.10.2025 00:10
  • Güncelleme: 31.10.2025 00:13
Kaynak: AA
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

