Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 24, 2026
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-24
Saat:10:34:13 TSİ
Enlem:39.185 N
Boylam:28.29278 E
Derinlik:10.73 km
Detay:https://t.co/cp5bVSJfNC