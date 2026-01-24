Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 10.34'te merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.73 kilometre olarak ölçüldü.