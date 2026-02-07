Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Verilere göre, deprem 6,84 kilometre derinlikte yaşandı.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.