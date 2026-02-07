Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Verilere göre, deprem 6,84 kilometre derinlikte yaşandı.

  • 07.02.2026 10:01
  • Giriş: 07.02.2026 10:01
  • Güncelleme: 07.02.2026 10:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

