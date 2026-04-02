Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır bölgesinde saat 21.22’de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre büyüklüğü 4,1 olarak ölçülen deprem, yerin yaklaşık 9,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ise henüz açıklama yapılmadı.

Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

#DEPREM

YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://maps.google.com/maps?q=39.1222,28.3543&ll=39.1222,28.3543&z=8

02.04.2026, 21:22:51 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 9.3 km

#Kandilli