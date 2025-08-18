Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de yaşanan depremlere bir yenisi eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 11.26'da merkez üssü Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.