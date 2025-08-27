Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 10.29'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 9,7 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir'de son günlerde yaşanan depremelere bir yenisi eklendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 10.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 9,7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-27
Saat:10:29:18 TSİ
Enlem:39.19611 N
Boylam:28.21833 E
Derinlik:9.07 km
Detay:
Balıkesir'de bugün saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.