Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de son günlerde yaşanan depremelere bir yenisi eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 10.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 9,7 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir'de bugün saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.