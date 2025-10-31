Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 12.9 km olarak açıkladı.

Güncel
  • 31.10.2025 07:26
  • Giriş: 31.10.2025 07:26
  • Güncelleme: 31.10.2025 07:31
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol