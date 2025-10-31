Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 12.9 km olarak açıkladı.
Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-31
Saat:07:18:50 TSİ
Enlem:39.18361 N
Boylam:28.23806 E
Derinlik:12.9 km
