Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 06.11.2025 19:44
  • Giriş: 06.11.2025 19:44
  • Güncelleme: 06.11.2025 19:45
Kaynak: AA-ANKA
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; saat 19.15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde, 9,6 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

