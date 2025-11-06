Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; saat 19.15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde, 9,6 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.