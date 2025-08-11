Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04:55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.