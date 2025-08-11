Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da saat 04:55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:04:55:10 TSİ
Enlem:39.23778 N
Boylam:28.17 E
Derinlik:10.39 km
Detay:https://t.co/s3mktn4eBu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi