Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da saat 04:55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • 11.08.2025 05:40
  • Giriş: 11.08.2025 05:40
  • Güncelleme: 11.08.2025 05:53
Kaynak: AA
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04:55'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

