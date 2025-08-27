Giriş / Abone Ol
  • 27.08.2025 06:24
  • Giriş: 27.08.2025 06:24
  • Güncelleme: 27.08.2025 06:29
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05:46'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

