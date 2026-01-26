Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03:47'de meydana gelen depremin derinliği 14.78 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 26.01.2026 04:46
  • Giriş: 26.01.2026 04:46
  • Güncelleme: 26.01.2026 04:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

