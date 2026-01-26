Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03:47'de meydana gelen depremin derinliği 14.78 km olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03:47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-26
Saat:03:47:20 TSİ
Enlem:39.155 N
Boylam:28.31083 E
Derinlik:14.78 km
Detay:https://t.co/teSoRbOjUw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi