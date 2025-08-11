Balıkesir'de 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Bugün saat 20.13'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Söz konusu artçı depremden kısa süre önce de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.